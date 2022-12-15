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По ночам вывозят тысячи кубометров. В Омске ищут, куда «сплавить» снег

Сегодня, 07:18
Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске ведется поиск подходящих площадей для снегоплавильных станций

Пока снег с омских улиц вывозят на полигоны по старинке, но есть вероятность, что ситуация изменится.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что ведется поиск подходящих площадок для размещения снегоплавильных станций. От этой идеи не отказались.

Ранее предложенные площадки не подходят по техническим условиям, да и не сокращают путь снегоуборочной техники.

«С начала сезона с городских улиц уже вывезено более 40 тысяч кубометров снега. В эти дни в процессе ежесуточно задействовано более 70 единиц самосвальной техники», — рассказал Сергей Шелест у себя в телеграмм-канале.

Пока снег отправляется на далекие специальные полигоны, как и прежде, но мэрия намерена внедрять и более современные методы зимней уборки. Напомним, что впервые речь о снегоплавильных станциях зашла в 2020 году. Тогда «УДХБ» предложили вдохновиться опытом Новосибирска и Красноярска, где проблема вывоза снега стоит не менее остро. Но станции обошлись бы бюджету еще дороже, поэтому дело так и не пошло. А позже и другие регионы вернулись к прежним способам утилизации снега.

Прошлой весной же двое сотрудников «ОмскВодоканала» разработали интересный проект по утилизации снега. Они предложили плавить сугробы сточными водами. Идея прижилась, но даже для таких станций нужны подходящие площади.

В заложниках у паводка: нужно ли в Омске плавить снег?
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Омская область#Уборка снега#Снег#УДХБ#Мэрия#Сергей шелест
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