По ночам вывозят тысячи кубометров. В Омске ищут, куда «сплавить» снег

Пока снег отправляется на далекие специальные полигоны, как и прежде, но мэрия намерена внедрять и более современные методы зимней уборки. Напомним, что впервые речь о снегоплавильных станциях зашла в 2020 году. Тогда «УДХБ» предложили вдохновиться опытом Новосибирска и Красноярска, где проблема вывоза снега стоит не менее остро. Но станции обошлись бы бюджету еще дороже, поэтому дело так и не пошло. А позже и другие регионы вернулись к прежним способам утилизации снега.