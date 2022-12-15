Омская фармкомпания поссорилась с УФАС из-за препарата из яичников хомячков

Арбитражный суд Омской области рассмотрел жалобу ООО «Специальные медицинские технологии» на действия регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Речь шла о событиях, начавшихся ещё в марте текущего года, когда Городской клинический перинатальный центр решил закупить препарат «Фоллитропин альфа». Согласно открытым данным, это фолликулостимулирующий гормон, который получают из яичника китайского хомячка. Он оказывает «гонадотропное действие — стимулирует рост и созревание фолликула/фолликулов, способствует развитию нескольких фолликулов при проведении контролируемой овариальной гиперстимуляции, в т. ч. для программ вспомогательных репродуктивных технологий».
На торги заявился только один поставщик, с которым и был заключен контракт по первоначальной цене — 7 млн 126 тысяч рублей. Однако позже ООО «Лабсинтез» пожаловалось в УФАС, и эта жалоба была признана обоснованной: нашлись нарушения сразу нескольких статей ФЗ-44, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По мнению антимонопольщиков, в описании объекта закупки были указаны слишком конкретные требования, подходившие только для конкретного участника.
Результаты торгов были отменены, прошел новый электронный аукцион, и закупка досталась «Специальным медицинским технологиям». Однако эта самая компания подала жалобу на УФАС, заявив, что решения ведомства «не соответствуют закону и нарушают право ООО „СМТ“ на участие в отмененном аукционе».
Судья Арбитража этот иск отклонил.
«Поскольку в данном конкретном случае, — говорится в решении, — ООО „Современные медицинские технологии“ участником оспариваемой закупки не являлось, в ходе рассмотрения жалоб антимонопольным органом на действия Заказчика участия не принимало, суд не усматривает связи оспариваемых заявителем актов с возникновением для заявителя каких-либо негативных последствий».
Далее судья констатирует, что СМТ получило закупку как раз благодаря тем действиям антимонопольщиков, законность которых оно пытается оспорить. Таким образом, смысл действий истца остается непонятным. В итоге СМТ придется ещё и возместить судебные расходы.
Напомним: ООО «Современные медицинские технологии» принадлежит бизнесмену Игорю Левитову, который регулярно получает контракты с региональным Минздравом. Только за первые пять месяцев прошлого года его фирмы, СМТ и «Экофарм», заключили контракты с этим ведомством в общей сложности на 25 млн рублей.