Омская фармкомпания поссорилась с УФАС из-за препарата из яичников хомячков

На торги заявился только один поставщик, с которым и был заключен контракт по первоначальной цене — 7 млн 126 тысяч рублей. Однако позже ООО «Лабсинтез» пожаловалось в УФАС, и эта жалоба была признана обоснованной: нашлись нарушения сразу нескольких статей ФЗ-44, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По мнению антимонопольщиков, в описании объекта закупки были указаны слишком конкретные требования, подходившие только для конкретного участника.