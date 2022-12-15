Эксперты рассказал, какими в 2023 году будут цены на автомобили

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, в наступающем году рассчитывать на снижение цен не приходится. Более того, в январе, вероятнее всего, машины даже немного подорожают, и это несмотря на низкий потребительский спрос, пишет INFOX.RU.