Эксперты рассказал, какими в 2023 году будут цены на автомобили

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, в наступающем году рассчитывать на снижение цен не приходится. Более того, в январе, вероятнее всего, машины даже немного подорожают, и это несмотря на низкий потребительский спрос, пишет INFOX.RU.
Председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, сообщил, что по состоянию на конец года средняя стоимость авто станет 2,3 млн руб, что на 20–25% больше, чем в 2021 году.
По мнению экспертов стабилизацию цен на отечественном рынке следует ожидать только через 2-3 года, когда Российский автопром нарастит объемы производства до полутора миллионов автомобилей в год.