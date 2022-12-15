Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Эксперты рассказал, какими в 2023 году будут цены на автомобили

15 декабря 05:19
В 2021/22 годах на автомобильном рынке цены держались на стабильно высоком уровне, что стало причиной обвала спроса на личный автотранспорт.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, в наступающем году рассчитывать на снижение цен не приходится. Более того, в январе, вероятнее всего, машины даже немного подорожают, и это несмотря на низкий потребительский спрос, пишет INFOX.RU.

Председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, сообщил, что по состоянию на конец года средняя стоимость авто станет 2,3 млн руб, что на 20–25% больше, чем в 2021 году. 

По мнению экспертов стабилизацию цен на отечественном рынке следует ожидать только через 2-3  года, когда Российский автопром нарастит объемы производства до полутора миллионов автомобилей в год.

Подпишитесь
Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим
Сегодня, 04:41
Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Вчера, 09:19
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
Вчера, 07:59
С головой ушел в металл. В Омске объявился бывший глава Кировского округа
Вчера, 10:42
«Установить невозможно»: были ли выбросы в 292 ПДК фенола в реке, дошедшие до Омска
Вчера, 06:35
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Вчера, 06:45