Дональд Трамп записал видео в образе супергероя

Дональд Трамп, редставитель Республиканской партии США, занимал пост президента страны с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, после чего его сменил Джо Байден. В середине ноября этого года он официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.