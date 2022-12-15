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Дональд Трамп записал видео в образе супергероя

Сегодня, 13:46
Запись опубликована в социальной сети.

Экс-президент США Дональд Трамп сделал заявление о том, что Америка нуждается в супергерое, пишет 360tv.ru со ссылкой на социальную сеть Truth Social, где бывший глава государства опубликовал видеозапись, в которой предстал в образе одного из таких персонажей.

Truth Social – социальная сеть, которая принадлежит Дональду Трампу. В конце видеоролика экс-президент сообщил, что 15 декабря сделает «важное объявление». Теперь пользователи соцсети буквально теряются в догадках, о чем хочет заявить бывший президент США.

Дональд Трамп, редставитель Республиканской партии США, занимал пост президента страны с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года, после чего его сменил Джо Байден. В середине ноября этого года он официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

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