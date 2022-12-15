Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут на Новый год в Подмосковье

Сегодня, 12:57
Фото: Пресс-служба Правительства МО
По информации главы Московской области Андрея Воробьева, в регионе уже вовсю готовятся к встрече Нового года. Но, как сообщил он в эфире радио Sputnik, масштабные празднования на этот раз из планов исключены.

Как сообщает riamo.ru, также не взорвут небо новогодние салюты и фейерверки. Но запрет на них для самих жителей решено не вводить.

Вместо этого запланированы в большом количестве мероприятия для детей, в муниципалитетах пройдут новогодние елки. «Крокус», зал которого вмещает 6,5 тысячи человек, выбран в качестве площадки для интересного представления для детей военнослужащих. Все его участники отправятся домой с новогодними подарками. 

Регион провел серьезную подготовку к новогодним праздникам. Отели, парки, музеи и выставки готовы к встрече с гостями. Состоится немало различных мероприятий спортивного плана.

Традиционная акция «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье в этот Новый год будет посвящена детям из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

В регионе идет подготовка подарков для детей, у которых нет родителей. В Московской области детские дома ликвидированы за ненадобностью, но в новых российских  регионах они есть. Там живут 1200 воспитанников. Воробьев призвал жителей Подмосковья на портале «Добродел» сделать для них подарки.

А ранее в ТАСС состоялась пресс-конференция с участием министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. Он рассказал о предстоящих зимних культурных событиях. Преимущество решено отдать семейным мероприятиям и мероприятиям, у которых более камерный формат.

В государственных театрах региона пройдет свыше 100 новогодних представлений, и еще более 300 таких представлений подготовят муниципальные театры. Не отстают и дома культуры. Там пройдет более трех тысяч мероприятий с расчетом в первую очередь на детей и их родителей.

Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Сегодня, 05:43
Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво
Сегодня, 05:17
Нормативы сдвинутся. Омичам пообещали увеличение прожиточного минимума в новом году
Сегодня, 09:56
Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
Сегодня, 03:19
Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»
Сегодня, 03:51
Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение
Сегодня, 05:58