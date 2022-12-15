Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут на Новый год в Подмосковье

В регионе идет подготовка подарков для детей, у которых нет родителей. В Московской области детские дома ликвидированы за ненадобностью, но в новых российских регионах они есть. Там живут 1200 воспитанников. Воробьев призвал жителей Подмосковья на портале «Добродел» сделать для них подарки.