Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут на Новый год в Подмосковье

Как сообщает riamo.ru, также не взорвут небо новогодние салюты и фейерверки. Но запрет на них для самих жителей решено не вводить.
Вместо этого запланированы в большом количестве мероприятия для детей, в муниципалитетах пройдут новогодние елки. «Крокус», зал которого вмещает 6,5 тысячи человек, выбран в качестве площадки для интересного представления для детей военнослужащих. Все его участники отправятся домой с новогодними подарками.
Регион провел серьезную подготовку к новогодним праздникам. Отели, парки, музеи и выставки готовы к встрече с гостями. Состоится немало различных мероприятий спортивного плана.
Традиционная акция «Стань Дедом Морозом!» в Подмосковье в этот Новый год будет посвящена детям из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.
В регионе идет подготовка подарков для детей, у которых нет родителей. В Московской области детские дома ликвидированы за ненадобностью, но в новых российских регионах они есть. Там живут 1200 воспитанников. Воробьев призвал жителей Подмосковья на портале «Добродел» сделать для них подарки.
А ранее в ТАСС состоялась пресс-конференция с участием министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова. Он рассказал о предстоящих зимних культурных событиях. Преимущество решено отдать семейным мероприятиям и мероприятиям, у которых более камерный формат.
В государственных театрах региона пройдет свыше 100 новогодних представлений, и еще более 300 таких представлений подготовят муниципальные театры. Не отстают и дома культуры. Там пройдет более трех тысяч мероприятий с расчетом в первую очередь на детей и их родителей.