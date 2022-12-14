ВСК вновь вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

«Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Ежегодно мы помогаем своим сотрудникам становиться лучше, создаем комфортные условия труда, заботимся об их здоровье и помогаем раскрывать потенциал. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня. Для нас почетно второй год подряд войти в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.