Ветврач рассказала, как помочь питомцам спокойно пережить новогоднюю ночь

Она пояснила: громкие звуки могут провоцировать у питомцев стрессовое состояние и испуг, поэтому в первую очередь важно обустроить тихие безопасные убежища — например, под кроватью или под столом, где животные смогут спокойно пересидеть приход гостей, шумное веселье и запуск петард. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Москва 24.
Эксперт отметила, что ей приходилось сталкиваться со случаями, когда собаки отказывались выходить на прогулку после фейерверков, и такие нарушения поведения с трудом поддаются коррекции. Михайлова рекомендовала также не оставлять собаку одну во время салюта, а для кошки подготовить силиконовый коврик с угощением и оставить ее одну в темном месте.