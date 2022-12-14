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Ветврач рассказала, как помочь питомцам спокойно пережить новогоднюю ночь

Сегодня, 18:38
Фото: pxhere.com
Ветеринар Ксения Михайлова отметила, что многие домашние питомцы испытывают сильный стресс в новогоднюю ночь из-за салютов и фейерверков. Поэтому нужно принять все меры для того, чтобы животные чувствовали себя в безопасности.

Она пояснила: громкие звуки могут провоцировать у питомцев стрессовое состояние и испуг, поэтому в первую очередь важно обустроить тихие безопасные убежища — например, под кроватью или под столом, где животные  смогут спокойно пересидеть приход гостей, шумное веселье и запуск петард. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Москва 24.

 

Эксперт отметила, что ей приходилось сталкиваться со случаями, когда собаки отказывались выходить на прогулку после фейерверков, и такие нарушения поведения с трудом поддаются коррекции. Михайлова рекомендовала также не оставлять собаку одну во время салюта, а для кошки подготовить силиконовый коврик с угощением и оставить ее одну в темном месте.

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