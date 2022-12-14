Ветврач рассказала, как помочь питомцам спокойно пережить новогоднюю ночь

Эксперт отметила, что ей приходилось сталкиваться со случаями, когда собаки отказывались выходить на прогулку после фейерверков, и такие нарушения поведения с трудом поддаются коррекции. Михайлова рекомендовала также не оставлять собаку одну во время салюта, а для кошки подготовить силиконовый коврик с угощением и оставить ее одну в темном месте.