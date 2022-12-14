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В Омске задержали серийного вора, который угонял автомобили и обкрадывал гаражи

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI
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В отношении омича возбуждено 8 уголовных дел за угон, кражи и грабеж.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля Chevrolet Aveo. Омич рассказал, припарковался и отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу.

Подозреваемого задержали во дворе дома на улице Масленникова. Он попытался скрыться и проехал по детской площадке.

Выяснилось, что 29-летний омич уже разыскивался за серию преступлений: он угнал автомобиль Infiniti и грузовой автомобиль ГАЗель, совершил три кражи из гаражей на сумму более 500 тыс рублей (омич украл автомобильные колеса, велосипеды, мопед, магнитолу, тепловую пушку, сабвуфер и 67 пар новой женской и мужской обуви), а также открыто похитил 19 золотых браслетов из ломбарда.

Часть похищенного омич успел продать и потратить деньги на наркотики, а другую часть полицейские успели изъять.

В настоящее время возбуждено 8 уголовных дел за угон, кражи и грабеж. Помимо этого, он будет привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Ранее омич был судим за грабеж, разбой и убийство.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Угон#Угон автомобиля#Кража#Грабеж
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