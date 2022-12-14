В Омске задержали серийного вора, который угонял автомобили и обкрадывал гаражи

Выяснилось, что 29-летний омич уже разыскивался за серию преступлений: он угнал автомобиль Infiniti и грузовой автомобиль ГАЗель, совершил три кражи из гаражей на сумму более 500 тыс рублей (омич украл автомобильные колеса, велосипеды, мопед, магнитолу, тепловую пушку, сабвуфер и 67 пар новой женской и мужской обуви), а также открыто похитил 19 золотых браслетов из ломбарда.