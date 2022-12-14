В Омске задержали серийного вора, который угонял автомобили и обкрадывал гаражи

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение от владельца автомобиля Chevrolet Aveo. Омич рассказал, припарковался и отлучился на несколько минут, а когда вернулся, обнаружил пропажу.
Подозреваемого задержали во дворе дома на улице Масленникова. Он попытался скрыться и проехал по детской площадке.
Выяснилось, что 29-летний омич уже разыскивался за серию преступлений: он угнал автомобиль Infiniti и грузовой автомобиль ГАЗель, совершил три кражи из гаражей на сумму более 500 тыс рублей (омич украл автомобильные колеса, велосипеды, мопед, магнитолу, тепловую пушку, сабвуфер и 67 пар новой женской и мужской обуви), а также открыто похитил 19 золотых браслетов из ломбарда.
Часть похищенного омич успел продать и потратить деньги на наркотики, а другую часть полицейские успели изъять.
В настоящее время возбуждено 8 уголовных дел за угон, кражи и грабеж. Помимо этого, он будет привлечен к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Ранее омич был судим за грабеж, разбой и убийство.