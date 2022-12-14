В Москве из-за снегопада отменили или задержали более 35 рейсов

В соответствии с прогнозами, снегопад, который начался в Москве этой ночью, продлится в течение дня. Столичный департамент транспорта попросил москвичей пересесть на городской транспорт и не пользоваться личными автомобилями для того, чтобы коммунальные службы, которые сейчас работают в усиленном режиме, успели убрать снег как можно быстрее. Движение на городских трассах, в том числе, в центре Москвы, в настоящее время сильно затруднено, участились случаи мелких ДТП.