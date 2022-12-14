В Москве из-за снегопада отменили или задержали более 35 рейсов

Утром в Москве отменили или задержали более 35 авиарейсов, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. Причина — обильные снегопады в столице.
В московском аэропорту Внуково отменили четыре рейса и задержано пять рейсов, в качестве причины указаны «метеоусловия. В Домодедово отменили четыре рейса и задержали порядка 20, в Шереметьево задержан вылет пяти самолетов, отменен один рейс.
В соответствии с прогнозами, снегопад, который начался в Москве этой ночью, продлится в течение дня. Столичный департамент транспорта попросил москвичей пересесть на городской транспорт и не пользоваться личными автомобилями для того, чтобы коммунальные службы, которые сейчас работают в усиленном режиме, успели убрать снег как можно быстрее. Движение на городских трассах, в том числе, в центре Москвы, в настоящее время сильно затруднено, участились случаи мелких ДТП.