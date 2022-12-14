Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Утомительный год. Омичи пожаловались на усталость от работы

Сегодня, 06:51
Фото: 1MI

86% омичей устали от работы в 2022 году

Большая часть омичей устала работать в 2022 году, хотя преобладающее большинство были в длительном отпуске.

Исследователи сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, устали ли омичи работать в 2022 году. Выяснилось, что усталость чувствуют 86% омичей. При этом 75% из них были в отпуске и отдыхали более трех недель в течение года.

Карьерным ростом оказались довольны 42% омичей. Половину из них повысили до ведущих специалистов, 12% стали топ-менеджерами и руководителями отделов, а остальные получили больше обязанностей и возможностей для нового опыта. Своими профессиональными достижениями довольны 65% опрошенных.

Своим годовым заработком довольны 32% респондентов. В основном в их числе руководители высшего и среднего звена. Специалисты и рабочие сильнее недовольны своей зарплатой. Наиболее позитивно свой заработок воспринимают работники сфер строительства и продаж.

В основном своей зарплатой недовольны те, кто работает слишком мало или слишком много.  Сверхурочную работу брали 59% опрошенных. Больше половины омичей также подрабатывали.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата#Работа
Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В системе омского УФСИН произошли кадровые перестановки
Сегодня, 04:42
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47