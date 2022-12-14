Утомительный год. Омичи пожаловались на усталость от работы

Исследователи сайта по поиску работы Зарплата.ру выяснили, устали ли омичи работать в 2022 году. Выяснилось, что усталость чувствуют 86% омичей. При этом 75% из них были в отпуске и отдыхали более трех недель в течение года.
Карьерным ростом оказались довольны 42% омичей. Половину из них повысили до ведущих специалистов, 12% стали топ-менеджерами и руководителями отделов, а остальные получили больше обязанностей и возможностей для нового опыта. Своими профессиональными достижениями довольны 65% опрошенных.
Своим годовым заработком довольны 32% респондентов. В основном в их числе руководители высшего и среднего звена. Специалисты и рабочие сильнее недовольны своей зарплатой. Наиболее позитивно свой заработок воспринимают работники сфер строительства и продаж.
В основном своей зарплатой недовольны те, кто работает слишком мало или слишком много. Сверхурочную работу брали 59% опрошенных. Больше половины омичей также подрабатывали.