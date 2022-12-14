Серьезных сбоев в работе аэропортов Москвы из-за погоды нет

В работе столичных аэропортов не наблюдается крупных сбоев по причине сильного снегопада, пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление Росавиации. Однако отмечается, что незначительные задержки рейсов есть.
В ведомстве подчеркнули, что в условиях сильного снегопада московские аэропорты работают в штатном режиме, не фиксируются сбойные ситуации, имеются несущественные задержки авиарейсов.
В сложных погодных условиях руководство столичных аэропортов приняло ряд дополнительных мер, направленных на обслуживанию самолетов. Так, лайнеры подвергаются специальной антиобледенительной обработке, инфраструктура активно очищается от снега.