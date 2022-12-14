РЖД: Меры по ускорению доставки бензина в Магадан будут приняты немедленно

Второй вопрос касается необходимости диверсифицировать точки перевалки грузов на морской транспорт. На сегодня нефтепродукты поступают обычно через единственный терминал: «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже намеченной перерабатывающей мощности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона в адрес терминала проходит 430 вагонов, а 165 уже стоят на станции назначения - Гайдамак.