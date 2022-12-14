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РЖД: Меры по ускорению доставки бензина в Магадан будут приняты немедленно

Сегодня, 18:33
Фото: pxhere.com
РЖД и администрация Магаданской области решают проблемы гарантированного обеспечения перевозок грузов, нужных для поддержки жизнеобеспечения региона. Для формирования судовых партий осуществляется ускоренная доставка вагонов.

С начала текущего года фактический срок доставки по железной дороге грузов предприятиям Магаданской области составляет 12,9 суток. Это более чем на 30% опережает сроки доставки, зафиксированные договором. Задержанных по вине РЖД вагонов на сети нет. Надёжность доставки равна примерно 100%. Тем не менее некоторым вопросам необходимо системное решение. Об этом информирует vostokmedia.com.

Первый вопрос затрагивает формирование оптимального плана отгрузок нефтепродуктов. Их завоз в Магаданскую область из Тюмени осуществляется на расстояние почти пять тысяч км. При этом в обеспечении области нефтепродуктами почти не задействованы НПЗ, работающие в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Второй вопрос касается необходимости диверсифицировать точки перевалки грузов на морской транспорт. На сегодня нефтепродукты поступают обычно через единственный терминал: «Нико Ойл». Его фактическая выгрузка в два раза ниже намеченной перерабатывающей мощности. По состоянию на 14 декабря при фактической среднесуточной выгрузке в 21,5 вагона в адрес терминала проходит 430 вагонов, а 165 уже стоят на станции назначения - Гайдамак.

Последующее увеличение объемов отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в ситуации низких температур может спровоцировать ухудшение консистенции топлива и замедление слива темных нефтепродуктов.

Скопление вагонов также способствует падению уровня обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и приводит к опозданию доставки прочих товаров.

В связи с этим РЖД пришлось принять решение о временном ограничении приема грузов к перевозке в адрес данного терминала, а Дальневосточная железная дорога ранее обращалась в прокуратуру по поводу скопления вагонов с опасными грузами.

Новым способом развития взаимодействия можно считать и проставление специальных отметок в перевозочных документах. Это помогло бы наладить автоматический контроль за грузами, прибывающими в ходе северного завоза. Эту опцию пока используют не все поставщики Магаданской области.

В письме от 26 ноября РЖД донесли информацию о складывающейся ситуации до зампредседателя правительства Юрия Петровича Трутнева, сообщив о необходимости принять системные решения.

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