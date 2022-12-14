Польский депутат Качиньский получил выговор за слова о пьянстве нерожавших женщин

В прошлом месяце политик в ходе поездки по стране заявил, что польские женщины вместо того, чтобы рожать, употребляют алкоголь. Примечательно, что сам Качиньский ни детей, ни жены не имеет и никогда не имел, пишут “Известия” со ссылкой на издание naTemat.pl.
По словам Фалей, комитет по этике высказал депутату порицание и подверг его наказанию в виде выговора. Она также отметила, что Качиньский, говоря о законе и справедливости, “оскорбляет женщин, упрощает проблему алкоголизма и игнорирует польский епископат, не посещая при этом его собрания”.
В свою очередь депутат Иоанна Шойринг-Вельгус отметила, что выговор Качиньскому стал максимальным наказанием. “По крайней мере, в его бумагах будет написано, что его высказывания недостойны члена парламента”, — резюмировала она.