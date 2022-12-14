Польский депутат Качиньский получил выговор за слова о пьянстве нерожавших женщин

В прошлом месяце политик в ходе поездки по стране заявил, что польские женщины вместо того, чтобы рожать, употребляют алкоголь. Примечательно, что сам Качиньский ни детей, ни жены не имеет и никогда не имел, пишут “Известия” со ссылкой на издание naTemat.pl.