Омичу не понравились услуги массажных салонов и он заявил о захвате заложников

По сообщению Центрального районного суда Омска, рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, сообщившего о готовящемся захвате заложников.
10 февраля 2022 года мужчина находился у себя дома. Выпив, он позвонил в Управление единой дежурно-диспетчерской службы администрации Омска и в УФСБ России по Омской области. Омич сообщил, что в массажных салонах города готовится захват заложников, однако это сообщение было ложным.
Информацию сразу передали в полицию. С целью проверки сообщения о захвате, в квартиру омича была направлена следственно-оперативная группа в квартиру звонившего, а также на место поступления сообщения.
В ходе проверки выяснилось, что информация о готовящемся захвате заложников в массажных салонах на самом деле ложная.
Свою вину мужчина признал частично, объяснив это тем, что массажные салоны не являются объектами социальной инфраструктуры и пояснил, что он был там и захотел, чтобы их закрыли.
В итоге, суд признал омича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма…) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Помимо этого с мужчины взыскали материальный ущерб в пользу УМВД России по Омской области — 790,9 рублей, а в пользу УМВД России по городу Омску — 3,1 тыс рублей.
Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.