Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омичу не понравились услуги массажных салонов и он заявил о захвате заложников

Сегодня, 08:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
За ложное сообщение омич получил 3 года лишения свободы условно.

По сообщению Центрального районного суда Омска, рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, сообщившего о готовящемся захвате заложников.

10 февраля 2022 года мужчина находился у себя дома. Выпив, он позвонил в Управление единой дежурно-диспетчерской службы администрации Омска и в УФСБ России по Омской области. Омич сообщил, что в массажных салонах города готовится захват заложников, однако это сообщение было ложным.

Информацию сразу передали в полицию. С целью проверки сообщения о захвате, в квартиру омича была направлена следственно-оперативная группа в квартиру звонившего, а также на место поступления сообщения.

В ходе проверки выяснилось, что информация о готовящемся захвате заложников в массажных салонах на самом деле ложная.

Свою вину мужчина признал частично, объяснив это тем, что массажные салоны  не являются объектами социальной инфраструктуры и пояснил, что он был там и захотел, чтобы их закрыли.

В итоге, суд признал омича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма…) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Помимо этого с мужчины взыскали  материальный ущерб в пользу УМВД России по Омской области — 790,9 рублей, а в пользу  УМВД России по городу Омску — 3,1 тыс рублей.

Приговор сторонами не обжаловался и вступил в законную силу.

#Юлия Бармина#Суд#Новости#Омск#Уголовное дело#Терроризм#Массажный салон#Заложники
Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47