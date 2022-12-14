Омичу не понравились услуги массажных салонов и он заявил о захвате заложников

В итоге, суд признал омича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма…) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Помимо этого с мужчины взыскали материальный ущерб в пользу УМВД России по Омской области — 790,9 рублей, а в пользу УМВД России по городу Омску — 3,1 тыс рублей.