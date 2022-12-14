Омич ударил ножом свою сожительницу из-за ревности и ушел работать

Выяснилось, омичка выпивала вместе со своим сожителем. На почве ревности у них возник конфликт. В какой-то момент мужчина взял нож, ударил им женщину в живот, затем собрал вещи и ушел. Омичка рассказала о произошедшем родственникам, которые и вызвали медиков.