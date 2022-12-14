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Омич ударил ножом свою сожительницу из-за ревности и ушел работать

Сегодня, 09:13
Фото: 1MI
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение о госпитализации 39-летней жительницы Кировского округа с ножевым ранением.

Выяснилось, омичка выпивала вместе со своим сожителем. На почве ревности у них возник конфликт. В какой-то момент мужчина взял нож, ударил им женщину в живот, затем собрал вещи и ушел. Омичка рассказала о произошедшем родственникам, которые и вызвали медиков.

Полицейские задержали 51-летнего мужчину на рабочем месте — в кафе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Омичу грозит до 10 лет лишения свободы. Помимо этого, по решению Кировского районного суда подозреваемый заключен под сражу.

#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Нож#Удар ножом#Конфликт#Ревность#Юлия Бармина
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