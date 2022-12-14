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Один по цене двух. Марина Костенко возглавит две омские больницы одновременно

Сегодня, 06:23
Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Экс-замминистра здравоохранения возглавит еще одну больницу в Омской области

Бывший заместитель министра здравоохранения Омской области Марина Костенко возглавит Марьяновскую ЦРБ помимо городской поликлиники № 8.

Пресс-служба омского минздрава сообщила о грядущих изменениях в Марьяновской районной больнице. Вместо ушедшего с поста Юрия Лесовского во главе ЦРБ встанет Марина Костенко.

Бывший замминистра не покинет при этом пост главврача городской поликлиники № 8, занимаемый с 2021 года, а будет работать по совместительству.

Марина Костенко на руководящих должностях в регионе 20 лет. От заместителя главврача в МСЧ № 10 добралась до должности советника и заместителя министра здравоохранения. Теперь будет работать сразу в двух крупных медучреждениях.

Нового главу сегодня представит коллективу Марьяновской ЦРБ первый замминистра здравоохранения Андрей Сухарев.

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#Дарья Зыкова#Медицина#Новости#Омская область#Марьяновский район#Отставки и назначения#Больница#Медики
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