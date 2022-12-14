Один по цене двух. Марина Костенко возглавит две омские больницы одновременно

Пресс-служба омского минздрава сообщила о грядущих изменениях в Марьяновской районной больнице. Вместо ушедшего с поста Юрия Лесовского во главе ЦРБ встанет Марина Костенко.
Бывший замминистра не покинет при этом пост главврача городской поликлиники № 8, занимаемый с 2021 года, а будет работать по совместительству.
Марина Костенко на руководящих должностях в регионе 20 лет. От заместителя главврача в МСЧ № 10 добралась до должности советника и заместителя министра здравоохранения. Теперь будет работать сразу в двух крупных медучреждениях.
Нового главу сегодня представит коллективу Марьяновской ЦРБ первый замминистра здравоохранения Андрей Сухарев.