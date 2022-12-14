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Экономист Беляев: пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот

14 декабря 17:37
По словам Михаила Беляева, кандидата экономических наук, планы главы Гознака Аркадия Трачука о возвращении в оборот пяти- и десятирублевых банкнот в следующем году не лишены оснований.

Эксперт объясняет, что производить монеты из металла, в состав которого входят дорогостоящие медь и никель – на данный момент нецелесообразно.

Экономист уверен, что металлы необходимы в других отраслях экономики, среди которых – производство электроники и сфера ИТ. Об этом информирует Russian.rt.com.

Беляев считает экономически неоправданным производство монет из металла и сообщает, что в случае возврата бумажных банкнот параллельно будут использоваться и металлические монеты, которые не будут объявлены незаконным средством платежей. 

 

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