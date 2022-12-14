Экономист Беляев: пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот

Эксперт объясняет, что производить монеты из металла, в состав которого входят дорогостоящие медь и никель – на данный момент нецелесообразно.
Экономист уверен, что металлы необходимы в других отраслях экономики, среди которых – производство электроники и сфера ИТ. Об этом информирует Russian.rt.com.
Беляев считает экономически неоправданным производство монет из металла и сообщает, что в случае возврата бумажных банкнот параллельно будут использоваться и металлические монеты, которые не будут объявлены незаконным средством платежей.