Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Буцаев анонсировал строительства комплекса по переработке ТКО под Оренбургом

Сегодня, 09:04
Фото: pxhere.com
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев поговорил с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о создании экономики замкнутого цикла.

Также в ходе рабочей поездки гендиректора РЭО в регион управленцы затронули тему возведения на его территории важных объектов. Организация согласилась покрыть при создании комплекса до 90% расходов. Об этом пишет tass.ru.

Буцаев сообщил, что они с губернатором согласовали действия, которые позволят Оренбуржью к началу следующего десятилетия приблизиться к показателям федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В число подобных действий входит создание комплекса переработки мусора «Центральный». Руководство РЭО согласно направить на реализацию проекта до 90% от его общей стоимости. В наши дни специалистами компании уже изучена площадка, где появятся здания. Сегодня там поле. При этом уже к 2024 году на нем возведут перспективный и современный объект. Речь идет о комплексе переработки мусора. В результате Оренбургская область приблизится к выполнению показателей федерального проекта 2030 года, подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора.

В Оренбургской области строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) состоится на основе государственно-частного партнерства. Оно соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Одновременно с этим глава региона назвал крайне высокой потребность Оренбуржья в комплексе по обращению с ТКО. В области на данный момент сортируется до 60% мусора, а переработка совсем не налажена. Реализация нового проекта решит проблему.

До этого глава РЭО и правительство Оренбургской области подписали соглашение о присоединении к пилотному проекту по экологическому мониторингу. Местное Министерство природы региона должно высылать оператору данные экопостов по пяти загрязняющим веществам в воздухе. Контроль за состоянием атмосферы в регионе усилят. Доступность сведений для населения увеличится.

Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47