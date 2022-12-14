Буцаев анонсировал строительства комплекса по переработке ТКО под Оренбургом

В число подобных действий входит создание комплекса переработки мусора «Центральный». Руководство РЭО согласно направить на реализацию проекта до 90% от его общей стоимости. В наши дни специалистами компании уже изучена площадка, где появятся здания. Сегодня там поле. При этом уже к 2024 году на нем возведут перспективный и современный объект. Речь идет о комплексе переработки мусора. В результате Оренбургская область приблизится к выполнению показателей федерального проекта 2030 года, подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора.