Здание с сюрпризом: мэр Омска Шелест рассказал о капремонте школы № 88

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ходе реконструкции школы № 88. Сейчас в школе уже почти завершили усиление фундаментов, демонтировали штукатурку на фасадах и внутри здания, а также наполовину разобрали перекрытия четвертого этажа и на 75% — второго.
«Здание преподносит строителям сюрпризы, но все сложные моменты решаются с проектировщиками, подбираются альтернативные решения в рамках проекта. И у инженеров, и у строителей есть необходимый опыт для подобной работы. До конца года планируется выполнить монтаж наружного дренажа и приступить к усилению стен», — рассказал о ходе работы мэр Сергей Шелест.
Глава города подчеркнул, что капитальный ремонт здания школы № 88 — одна из приоритетных задач департамента строительства.