Здание с сюрпризом: мэр Омска Шелест рассказал о капремонте школы № 88

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ходе реконструкции школы № 88. Сейчас в школе уже почти завершили усиление фундаментов, демонтировали штукатурку на фасадах и внутри здания, а также наполовину разобрали перекрытия четвертого этажа и на 75% — второго.