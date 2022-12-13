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Здание с сюрпризом: мэр Омска Шелест рассказал о капремонте школы № 88

Сегодня, 08:36
Фото: мэрия Омска
школа №88

Мэр Омска рассказал о ходе капремонта в школе № 88

В ходе капитального ремонта в здании уже разобрали перекрытия и сняли краску в фасадов.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале рассказал о ходе реконструкции школы № 88. Сейчас в школе уже почти завершили усиление фундаментов, демонтировали штукатурку на фасадах и внутри здания, а также наполовину разобрали перекрытия четвертого этажа и на 75% — второго.

«Здание преподносит строителям сюрпризы, но все сложные моменты решаются с проектировщиками, подбираются альтернативные решения в рамках проекта. И у инженеров, и у строителей есть необходимый опыт для подобной работы. До конца года планируется выполнить монтаж наружного дренажа и приступить к усилению стен», — рассказал о ходе работы мэр Сергей Шелест.

Глава города подчеркнул, что капитальный ремонт здания школы № 88 — одна из приоритетных задач департамента строительства.

Фото: мэрия Омска
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Капремонт#Школа#Строительство#Ремонт#Сергей шелест
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