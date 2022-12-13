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Политолог Аграновский: Бут необходим Слуцкому для спасения проекта "ЛДПР"

Сегодня, 08:51
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий включает в состав партии таких ярких личностей как Виктор Бут, которого недавно освободили из тюрьмы в Соединенных Штатах в результате обмена. Такого мнения придерживается политолог Дмитрий Аграновский.

Эксперт акцентировал внимание на том, что ЛДПР пережила серьезный удар и столкнулась с проблемами со смертью экс-руководителя фракции Владимира Жириновского, пишет Pravda.Ru.

Аграновский назвал ЛДПР "вождистским" объединением, рассчитанным на конкретного управленца. Слуцкий в настоящее время активно пытается спасти проект, который называется "ЛДПР", полагает политолог. Именно по этой причине он поддерживает инициативу о присоединении ярких личностей к партии, подчеркнул он.

Однако, действительно ли Бут окажется полезным ЛДПР, и насколько активным он будет, станет понятно со временем, резюмировал Аграновский.

Напомним, ранее Слуцкий проинформировал о том, что к ЛДПР присоединился освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут. Лидер партии назвал его очень мужественным человеком.

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