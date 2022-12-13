Политолог Аграновский: Бут необходим Слуцкому для спасения проекта "ЛДПР"

Эксперт акцентировал внимание на том, что ЛДПР пережила серьезный удар и столкнулась с проблемами со смертью экс-руководителя фракции Владимира Жириновского, пишет Pravda.Ru.
Аграновский назвал ЛДПР "вождистским" объединением, рассчитанным на конкретного управленца. Слуцкий в настоящее время активно пытается спасти проект, который называется "ЛДПР", полагает политолог. Именно по этой причине он поддерживает инициативу о присоединении ярких личностей к партии, подчеркнул он.
Однако, действительно ли Бут окажется полезным ЛДПР, и насколько активным он будет, станет понятно со временем, резюмировал Аграновский.
Напомним, ранее Слуцкий проинформировал о том, что к ЛДПР присоединился освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут. Лидер партии назвал его очень мужественным человеком.