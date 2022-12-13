Политолог Аграновский: Бут необходим Слуцкому для спасения проекта "ЛДПР"

Аграновский назвал ЛДПР "вождистским" объединением, рассчитанным на конкретного управленца. Слуцкий в настоящее время активно пытается спасти проект, который называется "ЛДПР", полагает политолог. Именно по этой причине он поддерживает инициативу о присоединении ярких личностей к партии, подчеркнул он.