Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов

О том, как инвестировать в текущих условиях и на какие идеи обратить внимание, — читайте в материале.
По статистике Банка России, к концу октября отток средств с депозитов населения практически завершился. Однако ожидать существенного роста вкладов к концу года не стоит, так как ставки остаются на достаточно низком уровне, а инвесторы все чаще стремятся вернуться на фондовый рынок. При этом с 1 октября неквалифицированные инвесторы ограничены в покупке акций компаний недружественных стран, что заметно сужает возможности по диверсификации портфеля. И здесь на помощь приходят паевые фонды.
Где выгода?
В сложившейся ситуации один из лучших выходов для инвестора — паевые инвестиционные фонды (ПИФы), уверяют эксперты. Согласно пояснениям Банка России, их ограничения неквалифицированных инвесторов не затронут.
«Таким образом, у неквалифицированных инвесторов по-прежнему остается возможность диверсифицировать свои портфели через вложения в ПИФы, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги», — сообщил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.
По его словам, паевые фонды — это готовый диверсифицированный портфель инвестора, в который входят различные компании из разных передовых секторов экономики. Это активы, которые собрал управляющий, как он видит в целом ситуацию по рынку с учетом тенденций и возможных изменений. Минимальная сумма — стоимость одного пая. Это сотни рублей. Такие инвестиции доступны каждому.
Что выбрать?
Учитывая риски вторичных санкций, инфраструктурные риски и другие, управляющие «БКС Мир инвестиций» подходят к выбору активов с особым вниманием.
«В нашей линейке есть продукты, в которых минимизированы эти риски. Например, паевой фонд "БКС Российские акции", где подобраны бумаги ведущих эмитентов России. Для тех, кто хочет полностью обезопасить себя от инфраструктурных рисков, это оптимальное решение», — отметил Михаил Кузин.
Согласно данным на ноябрь, фонд «БКС Российские акции» лидирует среди соответствующих ПИФов по доходности.
До конца 2022 года управляющая компания БКС предлагает клиентам обратить внимание также на ПИФ «БКС Мировые ресурсы», в состав которого входят акции российских и международных сырьевых компаний, биржевые фонды (ETF) и облигации.
Спрос на сырье во всем мире растет, а вместе с ним — и потенциал фонда. Кроме того, паи ПИФа торгуются в долларах, что позволяет эффективно вложить накопления в условиях околонулевых ставок по валютным депозитам и комиссий за хранение валюты.
Также на фоне ожидания выплат дивидендов инвесторам стоит обратить внимание на перспективную стратегию доверительного управления (ДУ) «Дивидендная».
Минимизировать риски
Доверительное управление — это популярная услуга, поскольку здесь можно создавать еще более интересные стратегии, чем в рамках фондов (более гибкие правила). Ряд стратегий ДУ доступны широкому кругу инвесторов, это так называемое регламентное доверительное управление. В таких стратегиях порог входа подойдет и розничным инвесторам — порядка 100 тысяч рублей. Это ниже, чем, например, средний депозит в Москве или Санкт-Петербурге.
При этом в БКС отмечают повышенный интерес к доверительному управлению у состоятельных клиентов, которые предпочитают индивидуальные стратегии, а также спрос на премиальный уровень ДУ — Advisory. Инвесторы перекладывают оценку риска, выбор активов и другие заботы на плечи управляющих с многолетним опытом. Средства клиента сохраняются и растут даже в условиях нестабильного экономического состояния в мире. При этом цели, состав портфеля и допустимые риски заранее оговариваются с клиентом и документально закрепляются в декларации.
Как пояснил Михаил Кузин, в рамках услуги Advisory приток активов в БКС один из самых мощных — это премиальный сервис, максимально кастомизированный под конкретного клиента с крупным капиталом с учетом всех его предпочтений. Предлагаются не стандартные стратегии, а те, что сформированы на основе индивидуального общения с конкретным инвестором под его особые запросы и пожелания.
В мае 2022 года УК «БКС» получила премию Investfunds за услугу Advisory как лучший сервис по управлению активами для состоятельных клиентов. Цифры говорят сами за себя: активы клиентов в рамках Advisory с начала года выросли в 3,5 раза и составили почти десять миллиардов рублей.