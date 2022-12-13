Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов

По статистике Банка России, к концу октября отток средств с депозитов населения практически завершился. Однако ожидать существенного роста вкладов к концу года не стоит, так как ставки остаются на достаточно низком уровне, а инвесторы все чаще стремятся вернуться на фондовый рынок. При этом с 1 октября неквалифицированные инвесторы ограничены в покупке акций компаний недружественных стран, что заметно сужает возможности по диверсификации портфеля. И здесь на помощь приходят паевые фонды.