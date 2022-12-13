Минцифры РФ: в соцсетях создано свыше 130 тыс страниц госведомств

На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В текущем году году было проведено свыше 3000 обучающих мероприятий для админов таких сообществ. Они проводились как в онлайн-, так и в очном формате.