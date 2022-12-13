Минцифры РФ: в соцсетях создано свыше 130 тыс страниц госведомств

Шадаев заявил, что в 2023 году акцент будет делаться на качестве ведения официальных страниц и мотивации админов. Также он напомнил о едином порядке работы госорганов в социальных сетях, пишет newsnn.ru.
В совещании участвовали представители АНО «Диалог Регионы», соцсети «ВКонтакте», а также руководители субъектов РФ. Одним из ключевых вопросов были задачи по развитию инфраструктуры госкоммуникаций на следующий год.
Аналитики Минцифры составили рейтинг регионов по исполнению закона о государственных пабликах. В тройке лидеров — Пермский край, ЯНАО и Курская область.
Правительство Российской Федерации определило площадки для ведения официальных страниц в соцсетях. Основной стала соцсеть VK с ежемесячной аудиторией примерно 100 млн пользователей.
Среди наиболее популярных инструментов коммуникации эксперты назвали истории, статьи, короткие видеоролики и прямые эфиры. Последние, если их ведут главы регионов, набирают тысячи просмотров. Об этом рассказал гендиректор VK Владимир Кириенко. Он сообщил, что соцсеть запустила бесплатные обучающие курсы для администраторов госпабликов.
На региональном уровне ответственными за реализацию закона о госпабликах являются ЦУР, подразделения АНО «Диалог Регионы». В текущем году году было проведено свыше 3000 обучающих мероприятий для админов таких сообществ. Они проводились как в онлайн-, так и в очном формате.
Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак рассказал о социологическом исследовании, проводимом в октябре 2022 года, согласно которому 51% опрошенных пользователей соцсетей читают государственные паблики. Он назвал госпаблики «базовой инфраструктурой власти для работы в интернете».
С осени текущего года, по словам Табака, на базе ЦУР запущена комплексная система обучения и мотивации действующих администраторов государственных пабликов.