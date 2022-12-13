Историк прокомментировал предположение депутата ГД по поводу новых ударов ВСУ по РФ

По словам эксперта, США “дали добро” Украине на расширение масштабов действий на российской территории. При этом, необходимо учитывать, что когда американцы дают кому-то согласие, они предоставляют соответствующие средства, подчеркнул Ивашов. Он также отметил, что ранее украинские специалисты заявляли, что разработают дроны, способные достичь Кремля, и подтвердил, что чисто технически это возможно — тем более, что Украине помогают американцы. Так что, по его мнению, россиянам действительно следует быть готовыми к новым ударам со стороны Украины, однако бояться целенаправленного обстрела российских населенных пунктов опасаться точно не стоит, заверил историк.