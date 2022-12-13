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Историк прокомментировал предположение депутата ГД по поводу новых ударов ВСУ по РФ

Сегодня, 18:29
Генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов дал оценку высказыванию депутата Андрея Гурелева насчет того, что жителям России следует быть готовыми к новым ударам ВСУ по территории РФ.

Он пояснил, что украинские военные уже наносят удары по российской территории, и дальше в этом плане будет только хуже, пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, США “дали добро” Украине на расширение масштабов действий на российской территории. При этом, необходимо учитывать, что когда американцы дают кому-то согласие, они предоставляют соответствующие средства, подчеркнул Ивашов. Он также отметил, что ранее украинские специалисты заявляли, что разработают дроны, способные достичь Кремля, и подтвердил, что чисто технически это возможно — тем более, что Украине помогают американцы. Так что, по его мнению, россиянам действительно следует быть готовыми к новым ударам со стороны Украины, однако бояться целенаправленного обстрела российских населенных пунктов опасаться точно не стоит, заверил историк.

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