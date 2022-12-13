Эксперт: Глава Минпромторга делает ставку на собственное производство комплектующих

По словам экономиста, в настоящее время развернулась борьба двух влиятельных партий. Первая – “партия развития собственного производства” – намерена на создание новых производств с целью удовлетворения возникшего спроса. Вторая – “партия сторонников импорта” – стремится продолжать закупки за рубежом. Она в основном состоит из предпринимателей, имеющих связи за границей и привыкших на этом зарабатывать, пишут newizv.ru.
В последнее время российское правительство воплощает в жизнь масштабные промышленные кластеры: авто- и авиапрома, фармсектора. Кричевский заявляет, что выпускаемая в данных отраслях продукция – это вершина айсберга, потому что готовое изделие, неважно автомобиль это или самолёт, состоит из огромного количества импортных деталей.
Если до начала СВО с этим ещё можно было мириться, то сейчас, когда страна старается перейти на мобилизационные рельсы,такое положение недопустимо. Критическая зависимость от импорта создаёт угрозу нацбезопасности.
После старта специальной военной операции многие зарубежные поставщики заявили о прекращении работы с Россией. Из-за этого многие заводы, исчерпав складские запасы, вынуждены были фактически остановить производство.
К сожалению, с проблемой недостатка импортных комплектующих столкнулись даже оборонные предприятия. По документам их снабжали отечественной продукцией, но по факту это был всё тот же импорт. Речь идёт об электронике и других важных узлах.
В сложившейся ситуации важно, что высокопоставленные чиновники осознали опасность зависимости от западных поставок и однозначно поддержали технологический суверенитет. Без этого невозможно преодолеть лобби импортёров, сколотивших капиталы на поставках всего необходимого из-за границы.