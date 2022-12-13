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Американский беспилотник замечен рядом с Крымом

Сегодня, 12:38, обновлено Сегодня18:41
Дрон кружил в 100 км от полуострова.

Принадлежащий США разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 в течение нескольких часов кружил над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Уточняется, что дрон вылетел с военно-морской авиабазы НАТО в Италии примерно в 11.00 по московскому времени.

Источник, близкий к Минобороны, сообщил, что ВС России планируют совершенствовать системы связи на базе опыта, полученного в зоне СВО. Как отметил источник, НАТО направил на Украину передовые разведывательные устройства, в таких условиях в министерстве уже начаты активные работы в направлении повышения эффективности скрытности российских систем передачи данных.

Также источник добавил, что НАТО уже раскрыл все свои возможности в разведке, благодаря чему производители из России начнут производить более совершенную технику.

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