Американский беспилотник замечен рядом с Крымом

Принадлежащий США разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 в течение нескольких часов кружил над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24. Уточняется, что дрон вылетел с военно-морской авиабазы НАТО в Италии примерно в 11.00 по московскому времени.