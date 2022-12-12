Юристы порекомендовали россиянам вовремя проверять счетчики и требовать перерасчет

Также Елена Кудерко считает необходимым требовать перерасчета за те услуги, которые не были оказаны — к примеру, за недостаточно горячую воду, за отсутствие отопления. В числе других предложенных юристом способов экономии — ревизия услуг и последующий отказ от тех, которыми жилец фактически не пользуется. Это может быть радио, общедомовая антенна. Если в квартире прописаны люди, не проживающие в ней, можно направить заявление на перерасчет платы за ряд услуг.