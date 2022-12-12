Юристы порекомендовали россиянам вовремя проверять счетчики и требовать перерасчет

Десятая часть бюджета среднестатистической семьи в России уходит на оплату услуг ЖКХ, и для сведения таких расходов к минимуму рекомендуется своевременно проверять счетчики и требовать за все услуги перерасчет, пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство «Прайм» и на слова юриста Елены Кудерко.
Елена Кудерко советует россиянам уточнить, полагаются ли им субсидии, и отмечает, что в ряде случаев государство компенсирует от 5 до 20% расходов на оплату услуг ЖКХ. Таким образом, есть смысл обратиться в местное управление соцзащиты и узнать о положенных компенсациях.
Кроме того, юрист рекомендует контролировать сроки поверки счетчиков и не пропускать их. После того, как срок истекает, УК выставляет счета по нормативом, что может быть больше, чем в случае с показаниями. Елена Кудерко советует уточнять, если возможность для установки в квартирах счетчиков отопления, которые также позволяют экономить.
Также Елена Кудерко считает необходимым требовать перерасчета за те услуги, которые не были оказаны — к примеру, за недостаточно горячую воду, за отсутствие отопления. В числе других предложенных юристом способов экономии — ревизия услуг и последующий отказ от тех, которыми жилец фактически не пользуется. Это может быть радио, общедомовая антенна. Если в квартире прописаны люди, не проживающие в ней, можно направить заявление на перерасчет платы за ряд услуг.