Власти Италии сообщили, что в ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ

Напомним, 22 ноября в Еврокомиссии (ЕК) выступили с инициативой ограничить максимальную стоимость голубого топлива из расчета 275 евро за 1 МВт•ч или примерно 2900 долларов за одну тысячу кубометров газа. Но пятнадцать стран-членов ЕС отнеслись к данному предложению скептически. И если первоначально речь шла о введении потолка цен только на российский СПГ, то многие в ЕС выступили за всеобщее ограничение.