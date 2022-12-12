Власти Италии сообщили, что в ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ

По словам чиновника, в настоящее время министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе вместе с другими странами пытается прийти к единому мнению по вопросу введения потолка цен на газ, и цель эта уже почти достигнута, пишут “Известия” со ссылкой на агентство ANSA.
Напомним, 22 ноября в Еврокомиссии (ЕК) выступили с инициативой ограничить максимальную стоимость голубого топлива из расчета 275 евро за 1 МВт•ч или примерно 2900 долларов за одну тысячу кубометров газа. Но пятнадцать стран-членов ЕС отнеслись к данному предложению скептически. И если первоначально речь шла о введении потолка цен только на российский СПГ, то многие в ЕС выступили за всеобщее ограничение.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена торговать энергоносителями со странами, которые поддержат введение потолка цен. А вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, отметив, что подобное ограничение создаст множество рисков на рынке, включая дефицит предложения.