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Власти Италии сообщили, что в ЕС почти достигли соглашения по потолку цен на газ

Сегодня, 09:19
Глава итальянского Министерства иностранных дел Антонио Таяни заявил, что в Евросоюзе (ЕС) практически достигнуты соглашения по ограничению цен на сжиженный природный газ (СПГ).

По словам чиновника, в настоящее время министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в Брюсселе вместе с другими странами пытается прийти к единому мнению по вопросу введения потолка цен на газ, и цель эта уже почти достигнута, пишут “Известия” со ссылкой на агентство ANSA.

Напомним, 22 ноября в Еврокомиссии (ЕК) выступили с инициативой ограничить максимальную стоимость голубого топлива из расчета 275 евро за 1 МВт•ч или примерно 2900 долларов за одну тысячу кубометров газа. Но пятнадцать стран-членов ЕС отнеслись к данному предложению скептически. И если первоначально речь шла о введении потолка цен только на российский СПГ, то многие в ЕС выступили за всеобщее ограничение.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена торговать энергоносителями со странами, которые поддержат введение потолка цен. А вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия не приемлет введения потолка цен на энергоресурсы из РФ, отметив, что подобное ограничение создаст множество рисков на рынке, включая дефицит предложения. 



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