В Московской области спилят главную новогоднюю елку страны

Спецкомиссия определилась с выбором елки, которая будет установлена на Соборной площади Кремля, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на Управление делами президента РФ. Дерево будет спилено в Московской области, в Волоколамском районе.
Предварительный отбор прошли 62 дерева, из которых 37 оказались в финале. Это ели, которые соответствовали ключевым требованиям — высота не менее 25 м, возраст — не более 120 лет, форма кроны пирамидальная, насыщенный оттенок и месторасположение, удобное для проезда техники.
Победу одержала ель, найденная возле деревни Гряды в рамках занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий и его ученики заметили красивую елку, измерили ее и отправили заявку. Высота ели — 27 м, возраст — 95 лет, размах веток — 10 м, диаметр ствола — 56 см. Ученики решили также использовать шишки елки — прорастить семена и посадить возле школы.