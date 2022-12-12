В Московской области спилят главную новогоднюю елку страны

Предварительный отбор прошли 62 дерева, из которых 37 оказались в финале. Это ели, которые соответствовали ключевым требованиям — высота не менее 25 м, возраст — не более 120 лет, форма кроны пирамидальная, насыщенный оттенок и месторасположение, удобное для проезда техники.