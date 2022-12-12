СМИ: Власти США боятся потерять военно-технологическое превосходство в мире

Властям США нужно незамедлительно принять меры во избежание новой войны. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на аналитиков The Atlantic.
Авторы публикации акцентировали внимание на том, что шесть лет тому назад Вооруженные Силы США начали активно восстанавливать свое технологическое преимущество. Уже тогда стало очевидным, что Вашингтону необходимо приспосабливаться к стремительно меняющемуся характеру вооруженных действий. В противном случае США рискуют столкнуться с масштабным кризисом, предупредили иностранные аналитики.
Армия США пришла в настоящее время в упадок, тогда как Вооруженные Силы КНР уверенно продолжают наращивать свою мощь.
«Соперник, который скорее всех может обогнать нас, — КНР. Ее вооруженные силы внимательно изучали американский способ ведения войн в течение последних трех десятилетий и вкладывали средства в новые возможности, специально предназначенные для победы над нами», — говорится в статье.
Из недавнего заявления руководителя Конгресса Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли следует, что китайские власти ежедневно и кропотливо работают сегодня над сокращением разрыва со Штатами.
Пентагон может прибегнуть к технологиям и стратегиям, определяющим ведение боевых действий в течение ближайших 10 лет. Это повысит цену войны для соперников, и она превысит тот потолок, который они готовы будут за нее заплатить, резюмировали иностранные политологи.