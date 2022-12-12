СМИ: Власти США боятся потерять военно-технологическое превосходство в мире

Пентагон может прибегнуть к технологиям и стратегиям, определяющим ведение боевых действий в течение ближайших 10 лет. Это повысит цену войны для соперников, и она превысит тот потолок, который они готовы будут за нее заплатить, резюмировали иностранные политологи.