Глава Московской области Воробьев пообещал предоставить льготы всем участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расположен ряд воинских частей. Множество жителей Подмосковья пополнили ряды ВС РФ и сейчас несут службу в зоне специальной военной операции. Для них были учреждены особые выплаты, льготы, выдано обмундирование. Эти меры поддержки вступили в силу своевременно. Однако на встречах с супругами офицеров власти МО обратили внимание, что семьям кадровых военных недоступны такие льготы, как бесплатное посещение детьми дошкольных учреждений, бесплатные завтраки и обеды в школах, досуговые занятия. На данный момент ситуацию удалось исправить, и они могут получить все эти меры поддержки. Воробьев отметил необходимость непрерывного диалога с населением, который помогает своевременно реагировать на подобные запросы. Как сообщает newizv.ru, граждане уже дают свои положительные комментарии о работе местной администрации в направлении социального обеспечения.
Школьники из семей кадровых военных теперь смогут бесплатно питаться в школе, посещать секции, кружки и оставаться в группах продленного дня. Родителям детей дошкольного возраста не придется платить за ребенка в детском саду, кроме того, попасть в детсад можно будет вне очереди. Учащиеся колледжей Московской области смогут получать бесплатные обеды.
Также стоит отметить, что для ближайших родственников военнослужащих, находящихся в зоне СВО, по всему региону открыто 60 центров специализированной помощи. Найти самый близкий к дому центр можно на сайте. Центры принимают посетителей во всех муниципальных округах Московской области.
Поддержку семьям мобилизованных в центрах оказывают социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Всесторонняя помощь включает в себя психологические и юридические консультации, содействие на этапе оформления документов и льгот. Сотрудники помогут оформить ребенка в детсад в кратчайшие сроки, расскажут о положенных мерах поддержки и способах их получения.