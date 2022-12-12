Глава Московской области Воробьев пообещал предоставить льготы всем участникам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расположен ряд воинских частей. Множество жителей Подмосковья пополнили ряды ВС РФ и сейчас несут службу в зоне специальной военной операции. Для них были учреждены особые выплаты, льготы, выдано обмундирование. Эти меры поддержки вступили в силу своевременно. Однако на встречах с супругами офицеров власти МО обратили внимание, что семьям кадровых военных недоступны такие льготы, как бесплатное посещение детьми дошкольных учреждений, бесплатные завтраки и обеды в школах, досуговые занятия. На данный момент ситуацию удалось исправить, и они могут получить все эти меры поддержки. Воробьев отметил необходимость непрерывного диалога с населением, который помогает своевременно реагировать на подобные запросы. Как сообщает newizv.ru, граждане уже дают свои положительные комментарии о работе местной администрации в направлении социального обеспечения.