Праздник к нам приходит. Как выбрать мандарины в Омске

В преддверии Нового года региональный Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мандарины.
При покупке омичам советуют осмотреть товар. Он должен быть ароматным, упругим, равномерно окрашенным. Стоит оценить, легко ли отделяется кожура.
Признаки того, что мандарин покупать не следует: гниль и плесень, фрукт слишком мягкий или твердый и сухой, имеет вмятины, поврежденную кожуру.
Хвостик с зелеными листьями — не показатель свежести плода. Также сообщается, чем светлее плод, тем кислее мякоть.
Что касается хранения мандаринов, если приобрести их заранее, то стоит натереть кожуру растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника. Содержать следует при температуре +6 градусов. С мандаринов обязательно нужно снять полиэтиленовый пакет, лучше взять сетку. Если на ветках есть листочки, их обрывать не рекомендуют, так плоды сохранятся дольше.