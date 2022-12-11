Праздник к нам приходит. Как выбрать мандарины в Омске

Что касается хранения мандаринов, если приобрести их заранее, то стоит натереть кожуру растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника. Содержать следует при температуре +6 градусов. С мандаринов обязательно нужно снять полиэтиленовый пакет, лучше взять сетку. Если на ветках есть листочки, их обрывать не рекомендуют, так плоды сохранятся дольше.