ВКонтакте представила продуктовые итоги рекордного 2022 года

В VK Клипах с начала года в 2 раза выросло среднесуточное число просмотров — до 750 млн. Более того, весной сервис коротких вертикальных видео перешагнул рекордную отметку в миллиард просмотров за одни сутки. За 2022 год количество опубликованных клипов увеличилось более чем в 4 раза, а число создателей контента — в 2,2 раза. Всего за год пользователи VK Клипов опубликовали более 20 млн роликов. Чтобы посмотреть их, потребуется почти столько же времени, сколько существует ВКонтакте — 16 лет.