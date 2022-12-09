Врач рассказала, почему горячая ванна полезнее душа

Она пояснила, что снимают стресс и улучшают настроение и ванна, и душ, однако специалисты считают, что принятие ванны эффективнее, пишет Pravda.Ru.
В частности, во время приема горячей ванны у человека расширяются сосуды и разгоняется кровоток, что способствует учащению сердцебиения и увеличению поступления кислорода. Кроме того, эта процедура снижает уровень кортизола и улучшает обмен веществ, ускоряя вывод токсинов из организма, отметила Павлова.
Она также предупредила, что продолжительность приема горячей ванны должна составлять не более четверти часа, а температура воды должна быть не выше 38 градусов. Эти правила желательно соблюдать, чтобы получить максимальную пользу и избежать нежелательных явлений вроде понижения артериального давления и изменения уровня ph кожи.