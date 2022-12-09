Врач рассказала, почему горячая ванна полезнее душа

В частности, во время приема горячей ванны у человека расширяются сосуды и разгоняется кровоток, что способствует учащению сердцебиения и увеличению поступления кислорода. Кроме того, эта процедура снижает уровень кортизола и улучшает обмен веществ, ускоряя вывод токсинов из организма, отметила Павлова.