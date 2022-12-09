Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Врач рассказала, почему горячая ванна полезнее душа

Сегодня, 10:21
Фото: piqsels.com
Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что ванны оказывают благотворное воздействие на организм, если принимать их правильно.

Она пояснила, что снимают стресс и улучшают настроение и ванна, и душ, однако специалисты считают, что принятие ванны эффективнее, пишет Pravda.Ru.

В частности, во время приема горячей ванны у человека расширяются сосуды и разгоняется кровоток, что способствует учащению сердцебиения и увеличению поступления кислорода. Кроме того, эта процедура снижает уровень кортизола и улучшает обмен веществ, ускоряя вывод токсинов из организма, отметила Павлова.

Она также предупредила, что продолжительность приема горячей ванны должна составлять не более четверти часа, а температура воды должна быть не выше 38 градусов. Эти правила желательно соблюдать, чтобы получить максимальную пользу и избежать нежелательных явлений вроде понижения артериального давления и изменения уровня ph кожи.

#Алина Ибрагимова#Общество
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28