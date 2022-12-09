Топ-менеджеров госкомпаний лишат премий за плохие показатели

За достижение этих показателей топ-менеджеры будут получать премии в размере 15-50% совокупной годовой премии. В случае невыполнения показателей или запоздалой/неправильно оформленной публикации отчетности менеджеры теряют от 20% премии. Ожидается, что новые меры стимулируют руководство госкомпаний более активно работать над осуществлением значимых для государства проектов.