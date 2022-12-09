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Топ-менеджеров госкомпаний лишат премий за плохие показатели

9 декабря 15:22
Правительство требует определить ключевые показатели эффективности для деятельности государственных компаний, чтобы наблюдать за достижением установленных показателей проектов.

Как пишет Infox со ссылкой на «Парламентскую газету», кабмин РФ провел коррекцию рекомендаций по формированию ключевых показателей эффективности (KPI), которые будут влиять на заработную плату руководителей госкомпаний.

За достижение этих показателей топ-менеджеры будут получать премии в размере 15-50% совокупной годовой премии. В случае невыполнения показателей или запоздалой/неправильно оформленной публикации отчетности менеджеры теряют от 20% премии. Ожидается, что новые меры стимулируют руководство госкомпаний более активно работать над осуществлением значимых для государства проектов.

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