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Совфед объяснил отсутствие документа об окончании частичной мобилизации

9 декабря 14:52
В Совете Федерации рассказали, почему не нужен указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации граждан, и зачем для новой мобилизации придется подписывать новый указ.

Как пишет Infox со ссылкой на «Ведомости», сенатор Андрей Клишас предположил, что слово президента Владимира Путина значит для граждан больше, чем какой-либо документ. К тому же, государство не может выпускать новые документы для каждой важной ситуации. Таким образом, устного распоряжения президента на данный момент должно хватить, чтобы прекратить мобилизационные мероприятия. Одновременно следует учесть, что при необходимости провести новую мобилизацию потребуется новый указ, поскольку данная волна частичной мобилизации официально завершена.

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