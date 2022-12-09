Новым председателем РЭК Омской области станет Дмитрий Русских

По сообщению ФАС России, председателем РЭК Омской области станет Дмитрий Русских. Ведомство уже согласовало его кандидатуру.
С кандидатом обсуждались вопросы в сфере государственного регулирования цен тарифов Омской области.
Помимо этого, новому председателю Региональной энергетической комиссии поручили осуществить контроль за порядком цифровизации тарифной сферы в Омской области.
Отметим, ранее Дмитрий Русских более 11 лет работал на госслужбе в Республике Татарстан, в том числе на руководящих должностях.
Отметим, что на сайте областного правительства пока нет информации о новом руководителе РЭК.