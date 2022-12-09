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Новым председателем РЭК Омской области станет Дмитрий Русских

Сегодня, 10:35
Фото: fas.gov.ru
До этого он был госслужащим в Республике Татарстан.

По сообщению ФАС России, председателем РЭК Омской области станет Дмитрий Русских. Ведомство уже согласовало его кандидатуру.

С кандидатом обсуждались вопросы в сфере государственного регулирования цен тарифов Омской области.

Помимо этого, новому председателю Региональной энергетической комиссии поручили осуществить контроль за порядком цифровизации тарифной сферы в Омской области.

Отметим, ранее Дмитрий Русских более 11 лет работал на госслужбе в Республике Татарстан, в том числе на руководящих должностях.

Отметим, что на сайте областного правительства пока нет информации о новом руководителе РЭК.

#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Рэк
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