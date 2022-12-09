Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Министр финансов Силуанов: Установление ценового потолка на нефть — нерыночная мера

9 декабря 16:21
Глава российского Минфина Антон Силуанов высказался по поводу установления ценового потолка на российские энергоресурсы, назвав происходящее нерыночной мерой. Согласно мнению министра, такие действия вызовут значительные изменения ситуации на мировом рынке.

Информацией поделились в ТАСС.

Силуанов подчеркнул, что невзирая на то, что западные страны всегда настаивали на применении Российской Федерацией прозрачных рыночных мер, сами в очередной раз действуют в рамках двойных стандартов. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Министр уверен, что действия европейской стороны вызовут на мировом рынке цепную реакцию, изменятся цены, объемы потребления, и прочие показатели.

Известно, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о завершении подготовки Кремлем ответных мер на установление ценового потолка на энергоресурсы из РФ.

Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
Одного на Колыму, другого — в Омск. Совфед назовет имена новых прокуроров
Сегодня, 04:05
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
«Выплачивают только по 50%». Омские медики пожаловались на задержку зарплат
Сегодня, 02:36
В системе омского УФСИН произошли кадровые перестановки
Сегодня, 04:42
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47