Министр финансов Силуанов: Установление ценового потолка на нефть — нерыночная мера

Информацией поделились в ТАСС.
Силуанов подчеркнул, что невзирая на то, что западные страны всегда настаивали на применении Российской Федерацией прозрачных рыночных мер, сами в очередной раз действуют в рамках двойных стандартов. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Министр уверен, что действия европейской стороны вызовут на мировом рынке цепную реакцию, изменятся цены, объемы потребления, и прочие показатели.
Известно, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о завершении подготовки Кремлем ответных мер на установление ценового потолка на энергоресурсы из РФ.