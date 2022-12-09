Корпорация МСП - лауреат премии Digital Leader Award за платформу МСП.РФ

По данным гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, цифровую платформу МСП.РФ корпорация запустила менее года назад, но с февраля уже более 250 тысяч пользователей приняли решение зарегистрироваться на ней. Это свидетельствует о том, что она на самом деле необходима и востребована. Более 20 сервисов и 400 услуг, которыми могут воспользоваться предприниматели, помогают им решать многие задачи, стоящие перед бизнесом. Но платформа находится пока в начале пути. Сейчас корпорация готовится запустить цифровой профиль предпринимателя. Он поможет ему решать немало проблем бюрократического характера - получать справки и выписки, подавать документы и получать меры поддержки, в первую очередь финансовые.