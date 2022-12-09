Корпорация МСП - лауреат премии Digital Leader Award за платформу МСП.РФ

Как сообщает iz.ru, запуск этого проекта был осуществлен в феврале Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Он является частью нацпроекта, нацеленного на то, чтобы поддерживать и развивать малый и средний бизнес. Кураторство проекта осуществляется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
По данным гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, цифровую платформу МСП.РФ корпорация запустила менее года назад, но с февраля уже более 250 тысяч пользователей приняли решение зарегистрироваться на ней. Это свидетельствует о том, что она на самом деле необходима и востребована. Более 20 сервисов и 400 услуг, которыми могут воспользоваться предприниматели, помогают им решать многие задачи, стоящие перед бизнесом. Но платформа находится пока в начале пути. Сейчас корпорация готовится запустить цифровой профиль предпринимателя. Он поможет ему решать немало проблем бюрократического характера - получать справки и выписки, подавать документы и получать меры поддержки, в первую очередь финансовые.
Особой популярностью пользуется на цифровой платформе МСП.РФ сервис «Производственная кооперация и сбыт». Там собраны российские и зарубежные поставщики и заказчики. Он помогает воспользоваться кредитованием, в том числе льготным. На платформе в законодательном дайджесте учтены все актуальные изменения, которые вносятся в нормативно-правовые акты. ПО там можно приобрести за полцены. А «Сервис 360°» поможет организовать обратную связь с предпринимателями в случае возникновения каких-либо проблем.
На МСП.РФ предприниматели из 85 российских регионов смогут получить комплексные услуги. Их общее число — около полутора тысяч. В каждом индивидуальном пакете, доступном при посещении личного кабинета, собраны самые подходящие региональные комплексные меры поддержки. Это касается, в частности, консультаций по различным вопросам, в том числе финансового и управленческого аудита, повышения квалификации сотрудников, выхода на маркетплейсы и других разных услуг.
Премия Digital Leaders Award - это награда в области цифровизации, вручаемая за продукты, процессы, сервисы и проекты, которые развивают цифровые решения и онлайн-сервисы. В этом году свои работы на конкурс представили как дебютанты в цифровой сфере, так и целые digital-корпорации со своими проектами, сервисами, товарами и услугами.