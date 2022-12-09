Эксперт считает, что Турция может заменить Германию в качестве импортёра газа из РФ

Оздемир напомнил, что Турция не поддержала антироссийские санкции, а также то, что объёмы взаимной торговли двух стран существенно выросли. В условиях наращивания сотрудничества логично будет расширить его и на энергосектор, пишет газета “Известия”.
Эксперт заявил, что рецессия в Европе отражается и на Турции, являющаяся экспортноориентированной. При этом Германия остаётся крупнейшим рынком для турецких товаров. Турция могла бы диверсифицировать свою экономику, интегрировать ее с Россией, это уже происходит, заметил Оздемир.
4 декабря президент Турции заявил, что его страна готовится к созданию хаба, через который российский газ будет переправляться в Европу.