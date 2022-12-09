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Эксперт рассказал о недопустимости переваривания яиц для праздничных блюд

Сегодня, 16:10
Фото: piqsels.com
Шеф-повар Александр Белькович объяснил, как правильно сварить яйца для новогодних салатов.

Он сообщил, что наиболее частой ошибкой при подготовке яиц для салатов является их переваривание. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам Бельковича, в случае длительной варки яиц из них пропадает нежность, придающая вкус салату. Чтобы этого не произошло, он рекомендовал перед варкой дать яйцам полежать при комнатной температуре, а затем опустить в горячую, практически закипевшую, воду и варить семь-восемь минут, после чего сразу положить готовые яйца в холодную воду, чтобы те чистились.

#Общество
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