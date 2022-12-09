Эксперт рассказал о недопустимости переваривания яиц для праздничных блюд

По словам Бельковича, в случае длительной варки яиц из них пропадает нежность, придающая вкус салату. Чтобы этого не произошло, он рекомендовал перед варкой дать яйцам полежать при комнатной температуре, а затем опустить в горячую, практически закипевшую, воду и варить семь-восемь минут, после чего сразу положить готовые яйца в холодную воду, чтобы те чистились.