Единая Россия и Минпросвещения РФ провели первый форум «Школа Героя»

По информации bel.ru, президент России Владимир Путин, приветствуя участников форума, заявил, что считает данное мероприятие значимой и актуальной инициативой, призванной внести значимый вклад в воспитание детей и молодежи, объединить общественные, волонтерские и общеобразовательные организации, которым присвоены имена легендарных героев.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратился к участникам форума. Он назвал важной задачей партии — сохранение исторической памяти и недопущение ее искажений. По его мнению, нужно делать все, чтобы к истории Родины подрастающее поколение относилось с интересом и уважением.
Сделать форум ежегодным событием предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Он рассказал, что идея его организации возникла при подготовке совместных с «Единой Россией» мероприятий, направленных на развитие патриотических проектов.
Помимо этого, «Единая Россия» разработает интерактивную карту «Парта Героя» — по всей стране уже запущено 10 тысяч подобных парт. Это — сайт с картой всех открытых в регионе парт героев со сведениями о них.
«Единая Россия» выдвинула еще одну инициативу. Предлагается ввести льготы при поступлении в вузы для удостоенных звания Героя России и трижды награждённых орденом Мужества. Это позволит героям страны без конкурса поступать в выбранный вуз, а также учиться на подготовительных курсах бесплатно. Об этом сообщается на сайте ER.ru.
В рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме состоялась церемония гашения почтовых марок, входящих в серию «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Марки посвящены российским военным, удостоенным звания Героя РФ посмертно. Уже выпущено 10 марок — на каждой изображены портрет героя, эпизод боевых действий и медаль «Золотая Звезда».