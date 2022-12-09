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Единая Россия и Минпросвещения РФ провели первый форум «Школа Героя»

Сегодня, 18:18
Фото: er.ru
«Единая Россия» и Минпросвещения совместно с Российским военно-историческим обществом провели первый всероссийский форум «Школа героя». Событие, приуроченное ко Дню Героев Отечества, состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

По информации bel.ru, президент России Владимир Путин, приветствуя участников форума, заявил, что считает данное мероприятие значимой и актуальной инициативой, призванной внести значимый вклад в воспитание детей и молодежи, объединить общественные, волонтерские и общеобразовательные организации, которым присвоены имена легендарных героев.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратился к участникам форума. Он назвал важной задачей партии — сохранение исторической памяти и недопущение ее искажений. По его мнению, нужно делать все, чтобы к истории Родины подрастающее поколение относилось с интересом и уважением.

Сделать форум ежегодным событием предложил министр просвещения Сергей Кравцов. Он рассказал, что идея его организации возникла при подготовке совместных с «Единой Россией» мероприятий, направленных на развитие патриотических проектов.

Помимо этого, «Единая Россия» разработает интерактивную карту «Парта Героя» — по всей стране уже запущено 10 тысяч подобных парт. Это — сайт с картой всех открытых в регионе парт героев со сведениями о них.

«Единая Россия» выдвинула еще одну инициативу. Предлагается ввести льготы при поступлении в вузы для удостоенных звания Героя России и трижды награждённых орденом Мужества. Это позволит героям страны без конкурса поступать в выбранный вуз, а также учиться на подготовительных курсах бесплатно. Об этом сообщается на сайте ER.ru.

В рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» на форуме состоялась церемония гашения почтовых марок, входящих в серию «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Марки посвящены российским военным, удостоенным звания Героя РФ посмертно. Уже выпущено 10 марок — на каждой изображены портрет героя, эпизод боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

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