Единая Россия и Минпросвещения РФ провели первый форум «Школа Героя»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратился к участникам форума. Он назвал важной задачей партии — сохранение исторической памяти и недопущение ее искажений. По его мнению, нужно делать все, чтобы к истории Родины подрастающее поколение относилось с интересом и уважением.