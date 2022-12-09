Депутаты “Единой России” из Омска отправили новогодний груз в Стаханов

Отмечается, что сбор новогоднего груза осуществлялся в течение месяца. В акции участвовали трудовые коллективы, представители общественных организаций, депутаты, волонтеры и неравнодушные жители Омска.
Груз прибудет в пункт назначения уже через несколько дней и будет передан в тридцать пять образовательных учреждений, двенадцать учреждений культуры и спорта, центры социальной реабилитации детей-инвалидов, социального обслуживания населения и реабилитационный центр для несовершеннолетних жителей города. В гуманитарный новогодний груз вошли искусственные ели, елочные игрушки и гирлянды, наборы для детского творчества, карнавальные костюмы.
По словам вице-спикера парламента, руководителя фракции “Единая Россия” в Законодательном Собрании Омской области Александра Артемова, договор о сотрудничестве между губернатором Омской области и главой администрации Стаханова был подписан в июне, и с этого времени установились очень тесные деловые контакты с местными организациями и руководством города. В результате в Стаханов было направлено несколько гуманитарных грузов, в том числе все необходимое для учебы к 1 сентября. Идея отправить новогодний груз родилась уже тогда.
Руководство Омского регионального отделения “Единой России” обсудило данный вопрос с коллегами из Стаханова, в результате чего было принято решение собрать груз, который создаст новогоднюю атмосферу.
По словам Александра Артемова, ранее в Стаханов отправляли предметы первой необходимости, но никто не задумывался о елочных игрушках. Поэтому в партии быстро приняли решение о подготовке новогоднего груза, но не ожидали, что получат такой мощный отклик от жителей региона.
Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной обратился ко всем собравшимся на торжественном митинге перед отправкой фуры в Стаханов и заявил, что она повезет особенный груз. Это яркие вещи, которые необходимы для встречи Нового года, - все то, что люди обычно покупают домой перед празднованием. Также он выразил благодарность депутатам, предпринимателям, волонтерам “Единой России” и всем, кто участвовал в сборе новогоднего гуманитарного груза. Это еще раз подтвердило, что жители Омской области имеют широкую душу и готовы прийти на помощь, когда это потребуется.