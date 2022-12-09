Депутаты “Единой России” из Омска отправили новогодний груз в Стаханов

Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной обратился ко всем собравшимся на торжественном митинге перед отправкой фуры в Стаханов и заявил, что она повезет особенный груз. Это яркие вещи, которые необходимы для встречи Нового года, - все то, что люди обычно покупают домой перед празднованием. Также он выразил благодарность депутатам, предпринимателям, волонтерам “Единой России” и всем, кто участвовал в сборе новогоднего гуманитарного груза. Это еще раз подтвердило, что жители Омской области имеют широкую душу и готовы прийти на помощь, когда это потребуется.