В КНР заявили о росте золотых резервов государства впервые за три года

По данным Bloomberg, золотые запасы КНР в конце ноября достигли объема 63,67 млн тройских унций. Для сравнения – в прошлом месяце этот показатель составлял 62,64 млн.
Ранее в течение длительного времени сообщений об изменении золотых резервов из КНР не поступало, — информирует Russian.rt.com.
Можно предположить, что рост золотых резервов КНР может происходить в рамках плана по диверсификации резервов и устранения зависимости от нацвалюты США.
Также были опубликованы данные о том, что около 50% торговых операций между РФ и Китаем осуществляется в национальных валютах.