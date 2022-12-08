Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В КНР заявили о росте золотых резервов государства впервые за три года

Вчера, 11:37
Народный банк КНР сообщил об увеличении резервов золота. Этот фактор может повлиять на цены положительно.

По данным Bloomberg, золотые запасы КНР в конце ноября достигли объема 63,67 млн ​​тройских унций. Для сравнения – в прошлом месяце этот показатель составлял 62,64 млн.

Ранее в течение длительного времени сообщений об изменении золотых резервов из КНР не поступало, — информирует Russian.rt.com.

Можно предположить, что рост золотых резервов КНР может происходить в рамках плана по диверсификации резервов и устранения зависимости от нацвалюты США.

Также были опубликованы данные о том, что около 50% торговых операций между РФ и Китаем осуществляется в национальных валютах.

Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28