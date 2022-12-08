В этом году в Московской области провели уже около 5,1 тысячи процедур ЭКО

Врачом - акушером-гинекологом при наличии показаний для проведения данной процедуры будет выдано пациентке направление. Кроме того, он запишет ее на консультацию, которая пройдет в ближайшем перинатальном центре Подмосковья. Там ее проконсультирует областной репродуктолог. После того как будет получено заключение, он запишет пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО. Затем эту квоту получит медицинская организация, которая будет делать процедуру.