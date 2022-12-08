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В этом году в Московской области провели уже около 5,1 тысячи процедур ЭКО

Сегодня, 08:58
Жительницы Московской области, которые не способны забеременеть естественным путем, могут воспользоваться процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это предусмотрено региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Он входит в нацпроект «Демография».

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову, для того чтобы женщина могла воспользоваться такой процедурой, необходимо соответствующее показание, что она не может забеременеть естественным путем. В этом году таких процедур проведено уже около 5,1 тысячи.

Для бесплатного получения данной услуги в регионе нужно воспользоваться квотой. Подробную инструкцию для оформления направления на процедуру ЭКО и список документов, которые необходимы для этого, региональный Минздрав опубликовал на своем сайте в разделе «Информация».

Жительница Московской области - претендентка на получение бесплатной процедуры - должна пройти предварительное обследование в женской консультацию по месту жительства.

Врачом - акушером-гинекологом при наличии показаний для проведения данной процедуры будет выдано пациентке направление. Кроме того, он запишет ее на консультацию, которая пройдет в ближайшем перинатальном центре Подмосковья. Там ее проконсультирует областной репродуктолог. После того как будет получено заключение, он запишет пациентку в лист ожидания на проведение ЭКО. Затем эту квоту получит медицинская организация, которая будет делать процедуру.

Направление на ЭКО за счет средств ОМС выдается только в медучреждение, которое является участником территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология» и виду «ЭКО».



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