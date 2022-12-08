Ближе к Новому году услуга вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом становится более востребованной. Город55 посмотрел, что в этом году предлагают организаторы детских праздников, и что за это просят с заказчиков.
Праздничная программа у всех Дедов Морозов схожа: игры, танцы, хоровод, поздравления и общение с детьми. Но есть и те, кто предлагает чуть больше остальных.
Например, авторы одного из объявлений обещают необычный реквизит, сделанный в мастерской, фокусы от Деда Мороза и «Серебряное шоу», которое так нравится детям. Помимо этого, перед зрителями будут выступать настоящие профессионалы — актриса театра и кино, а также профессиональный «волшебник».
А авторы этого объявления готовы провести праздник для детей всех возрастов, начиная от 7 месяцев и заканчивая программой для детей от 7 лет и подростков.
Но Новый год - не только детский праздник, поэтому некоторые агентства готовы поздравить взрослых, посетив их рабочие корпоративы. Также нашлись организаторы, которые обещают гарантированный приз не только детям, но и их родителям.
Отметим, что в этом году некоторые Деды Морозы и Снегурочки могут не только устроить веселый праздник, но и показать сертификат о вакцинации и QR-код.
«Наличие документов и QR-кодов», — сказано в сообщении руководителя студии детских праздников.
«Дед Мороз и Снегурочка с прививками», — авторы поста обозначили наличие вакцинации уже в названии объявления.
Что касается цен, они варьируются от 500 рублей до 7 тыс. Все зависит от опыта артистов, праздничной программы и времени проведения праздника.
Так, например, Дед Мороз-одиночка с небольшим опытом работы стоит от 500 рублей до 2,5 тыс рублей. А выступление Деда Мороза из опытного агентства с насыщенной шоу-программой стоит от 1,5 тыс до 6 тыс рублей за вечер.
Ожидаемо, бой курантов — самое дорогое время для поздравлений. Кто-то просит за это 3,5 тыс рублей, а кто-то в два раза больше. Есть и «льготные» предложения.
«Куранты — 7000₽», — сообщает автор одного из объявлений.
На момент написания этого материала на сайте бесплатных объявлений насчитывалось порядка 50 подобных объявлений. Вероятно, ближе к Новому году останутся либо не совсем востребованные Деды Морозы, либо не слишком торопливые.