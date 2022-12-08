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Рынок Дедов Морозов. Что предлагают омские организаторы праздников на Новый год

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
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До Нового года остается меньше месяца, а это значит, что Дед Мороз и Снегурочка готовы отправиться поздравлять омичей.

Ближе к Новому году услуга вызова Деда Мороза и Снегурочки на дом становится более востребованной. Город55 посмотрел, что в этом году предлагают организаторы детских праздников, и что за это просят с заказчиков.

Праздничная программа у всех Дедов Морозов схожа: игры, танцы, хоровод, поздравления и общение с детьми. Но есть и те, кто предлагает чуть больше остальных.

Например, авторы одного из объявлений обещают необычный реквизит, сделанный в мастерской, фокусы от Деда Мороза и «Серебряное шоу», которое так нравится детям. Помимо этого, перед зрителями будут выступать настоящие профессионалы — актриса театра и кино, а также профессиональный «волшебник».

Фото: avito.ru

А авторы этого объявления готовы провести праздник для детей всех возрастов, начиная от 7 месяцев и заканчивая программой для детей от 7 лет и подростков.

Фото: avito.ru

Но Новый год - не только детский праздник, поэтому некоторые агентства готовы поздравить взрослых, посетив их рабочие корпоративы. Также нашлись организаторы, которые обещают гарантированный приз не только детям, но и их родителям.

Фото: avito.ru

Отметим, что в этом году некоторые Деды Морозы и Снегурочки могут не только устроить веселый праздник, но и показать сертификат о вакцинации и QR-код.

«Наличие документов и QR-кодов», — сказано в сообщении руководителя студии детских праздников.
«Дед Мороз и Снегурочка с прививками», — авторы поста обозначили наличие вакцинации уже в названии объявления.

Что касается цен, они варьируются от 500 рублей до 7 тыс. Все зависит от опыта артистов, праздничной программы и времени проведения праздника.

Так, например, Дед Мороз-одиночка с небольшим опытом работы стоит от 500 рублей до 2,5 тыс рублей. А выступление Деда Мороза из опытного агентства с насыщенной шоу-программой стоит от 1,5 тыс до 6 тыс рублей за вечер.

Фото: avito.ru

Ожидаемо, бой курантов — самое дорогое время для поздравлений. Кто-то просит за это 3,5 тыс рублей, а кто-то в два раза больше. Есть и «льготные» предложения.

«Куранты — 7000₽», — сообщает автор одного из объявлений.

На момент написания этого материала на сайте бесплатных объявлений насчитывалось порядка 50 подобных объявлений. Вероятно, ближе к Новому году останутся либо не совсем востребованные Деды Морозы, либо не слишком торопливые.

Фото: 1MI
#Юлия Бармина#Всегда актуально
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