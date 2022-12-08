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РЭО: В субботниках участвовали 1500 волонтеров

8 декабря 14:23
Фото: reo.ru
При поддержке Российского экологического оператора (РЭО) в ряде субъектов РФ провели экологические мероприятия. Мероприятие направлено на формирование Экономики замкнутого цикла в России.

Из комментариев руководителя РЭО Дениса Буцаева следует, что за минувшие три года в России создали целую новую отрасль, которая нашла поддержку со стороны государства и продолжает уверенно развиваться, несмотря на санкции и другие геополитические факторы. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Просветительские мероприятия проходили на территориях Челябинской, Ростовской областей и Магадана, а также Якутии и Удмуртии. Эковолонтеры организовали там мастер-классы и различные лекции на темы экологичного образа жизни и сортировки бытовых отходов, а также экскурс о применении в современной архитектуре вторичного сырья.

В рамках традиционных осенних озеленительных мероприятий в Липецкой и Вологодской областях эковолонтеры высадили деревья в детских садах и парках отдыха для сокращения выбросов CO₂. На Привокзальных прудах в Липецкой области состоялся плоггинг-забег, главная цель которого — очистить территорию от мусора.

В Крыму и Свердловской области провели при этом акцию. Добровольцы осуществляют сбор макулатуры.

Глава PR-департамента Дмитрий Бойко акцентировал внимание на том, что эковолонтерство играет огромную роль в экологическом просвещении. По его словам, таким образом происходит формирование новой культуры потребления и заботы об окружающей среде среди молодежи. Бойко выразил мнение о том, что 2022 год успешно докажет эти тезисы на практике.

«До конца 2022 года у нас стоит задача — объединить более 10 тысяч волонтёров из 70 регионов страны. Конкретно на этой акции мы знакомим молодёжь с работой отрасли. Например, в трех регионах пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами, — сообщил Бойко. — В Саратовской, Московской и Омской областях волонтеры-экологи отправятся на заводы по переработке отходов, чтобы познакомиться с современной системой обращения с ТКО».

Инициированную волонтерами акцию поддержал ОНФ. Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

 

 

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