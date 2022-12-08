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Немецкая контрразведка вела контроль над фигурантами дела о подготовке госпереворота

Сегодня, 14:21
Фото: piqsels.com
Органы безопасности Германии в ходе слежки контролировали действия правых радикалов, готовивших государственный переворот.

Органы безопасности Германии в ходе слежки контролировали действия правых радикалов, готовивших государственный переворот. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление, сделанное главой Ведомства по охране конституции Томасом Хальденвангом в эфире телеканала ZDF.

Как отметил Хальденванг, в момент, когда начали появляться предположения о том, что ситуация принимает опасный оборот, силовики оперативно сработали вместе с полицией и Генеральной прокуратурой. По его словам, органы безопасности держали ситуацию под контролем постоянно.

7 декабря в Германии задержали гражданку России и еще порядка 20 человек, подозреваемых в подготовке государственного переворота. Позднее появилась информация о задержании бывшего немецкого офицера в Италии по подозрению в подготовке госпереворота в Германии. Фигуранты дела собирались создать в стране новую армию.

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