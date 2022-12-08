Немецкая контрразведка вела контроль над фигурантами дела о подготовке госпереворота

Как отметил Хальденванг, в момент, когда начали появляться предположения о том, что ситуация принимает опасный оборот, силовики оперативно сработали вместе с полицией и Генеральной прокуратурой. По его словам, органы безопасности держали ситуацию под контролем постоянно.