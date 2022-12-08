Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Глава Подмосковья пообещал поддержку раненым участникам спецоперации

Сегодня, 07:57
Фото: пресс-служба Правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил участников СВО в военном госпитале под Солнечногорском. В этом учреждении обеспечивают медпомощь военнослужащим, ветеранам боевых действий, участникам ВОВ, а также членам их семей.

Как сообщает newizv.ru, сейчас в учреждении находятся на лечении участники специальной военной операции на Украине. Часть из них предполагает вернуться в строй, части предстоят реабилитационные мероприятия.

Андрей Воробьев выразил благодарность медицинским работникам и участникам СВО. Он также предложил прояснить вопросы, которые касаются всех причастных, включая их состояние здоровья и дальнейшую реабилитацию.

Например, мобилизованный житель Балашихи Артем сейчас восстанавливается после ранения. Дома его ждет мать, и боец попросил помочь ей с ремонтом крыши в доме.

Другой мобилизованный, Василий из Лыткарина, рассказал, как проходит его лечение после тяжелого ранения. У него пятеро детей, все существующие льготы на них оформлены. Василий добавил, что один из его детей бесплатно ходит в детский сад. Бесплатное питание организовано и в школе.

Виктор из Люберец побывал в зоне СВО уже два раза и получил ранение. Он попросил помочь ему с восстановлением документов, которые остались на передовой.

Подобного рода запросы поступили и от других участников СВО. Губернатор пообещал до конца недели встретиться с военным комиссаром Московской области и обсудить все озвученные вопросы.

Напомним, в Солнечногорском госпитале работают 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Здесь трудятся более 300 медиков, среди которых свыше 60 врачей. В каждом отделении есть двух- и трехместные палаты повышенной комфортности. Старшая медицинская сестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что в целом пациенты довольны условиями и утверждают, что к ним в госпитале относятся по-родительски. Сотрудница госпиталя рассказала, что пациенты даже присылают туда благодарственные письма.

Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Путин рассказал о возможности дополнительной мобилизации
Вчера, 14:49
Важно. Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу
Сегодня, 06:11
Четверо выбыло. В Омске поменялся Архитектурно-градостроительный совет
Сегодня, 04:54
Рак и инсульт вырвались на свободу. В воздухе Омска повисли «подарки» от предприятий
Сегодня, 04:14
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00