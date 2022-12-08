Глава Подмосковья пообещал поддержку раненым участникам спецоперации

Напомним, в Солнечногорском госпитале работают 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Здесь трудятся более 300 медиков, среди которых свыше 60 врачей. В каждом отделении есть двух- и трехместные палаты повышенной комфортности. Старшая медицинская сестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что в целом пациенты довольны условиями и утверждают, что к ним в госпитале относятся по-родительски. Сотрудница госпиталя рассказала, что пациенты даже присылают туда благодарственные письма.