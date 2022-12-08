Глава Подмосковья пообещал поддержку раненым участникам спецоперации

Как сообщает newizv.ru, сейчас в учреждении находятся на лечении участники специальной военной операции на Украине. Часть из них предполагает вернуться в строй, части предстоят реабилитационные мероприятия.
Андрей Воробьев выразил благодарность медицинским работникам и участникам СВО. Он также предложил прояснить вопросы, которые касаются всех причастных, включая их состояние здоровья и дальнейшую реабилитацию.
Например, мобилизованный житель Балашихи Артем сейчас восстанавливается после ранения. Дома его ждет мать, и боец попросил помочь ей с ремонтом крыши в доме.
Другой мобилизованный, Василий из Лыткарина, рассказал, как проходит его лечение после тяжелого ранения. У него пятеро детей, все существующие льготы на них оформлены. Василий добавил, что один из его детей бесплатно ходит в детский сад. Бесплатное питание организовано и в школе.
Виктор из Люберец побывал в зоне СВО уже два раза и получил ранение. Он попросил помочь ему с восстановлением документов, которые остались на передовой.
Подобного рода запросы поступили и от других участников СВО. Губернатор пообещал до конца недели встретиться с военным комиссаром Московской области и обсудить все озвученные вопросы.
Напомним, в Солнечногорском госпитале работают 28 штатных лечебно-диагностических отделений и кабинетов хирургического, терапевтического, диагностического профилей. Здесь трудятся более 300 медиков, среди которых свыше 60 врачей. В каждом отделении есть двух- и трехместные палаты повышенной комфортности. Старшая медицинская сестра отделения неотложной хирургии Ирина Кубышкина рассказала, что в целом пациенты довольны условиями и утверждают, что к ним в госпитале относятся по-родительски. Сотрудница госпиталя рассказала, что пациенты даже присылают туда благодарственные письма.