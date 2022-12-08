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Эксперт усомнился в том, что ювелирная отрасль России потянет новые налоги

Сегодня, 07:55
Фото: pixabay.com
Юрист Александр Хаминский заявил, что в случае принятия решения об отмене упрощенной системы налогообложения (УСН) для ювелирной отрасли, большая часть компаний, работающих в этой сфере, будут вынуждены прекратить свою деятельность.

Он пояснил, что расходы малых и средних ювелирных предприятий резко возрастут в связи с тем, что им придется нанимать бухгалтеров и управленцев, уже не говоря об увеличении суммы ежегодного налога. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на NEWS.ru.

Хаминский также отметил, что нововведения позволят увеличить поступления в бюджет примерно на двадцать-тридцать миллиардов рублей в год, однако при условии жесткого контроля над исполнением ныне существующих схем налогообложения можно собрать в разы больше отчислений.

#Общество
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