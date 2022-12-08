Эксперт усомнился в том, что ювелирная отрасль России потянет новые налоги

Он пояснил, что расходы малых и средних ювелирных предприятий резко возрастут в связи с тем, что им придется нанимать бухгалтеров и управленцев, уже не говоря об увеличении суммы ежегодного налога. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на NEWS.ru.