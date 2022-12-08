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Эксперт: Россияне смогут получать субсидии на оплату коммунальных услуг

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко сообщила, что граждане, проживающие в помещениях госфонда, смогут получать помощь с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Льгота предоставляется тем, кто тратит на ЖКУ больше установленного максимума в общем доходе семьи.

Она пояснила, что на субсидии могут рассчитывать четыре категории россиян, в числе которых — пользователи помещений государственного и муниципального жилищных фондов, наниматели помещений частного жилищного фонда, участники жилищных кооперативов и собственники жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам Иващенко, если в столице свыше десяти процентов общего дохода семьи тратится на коммунальные платежи, можно надеяться на компенсацию части расходов на ЖКУ. Для начала необходимо рассчитать средний совокупный доход семьи: сложить все источники дохода (до вычета налогов) за полгода и полученную сумму разделить на шесть.

Эксперт отметила, что для расчета принимаются во внимание доходы всех членов семьи, а также их супругов, родителей или несовершеннолетних детей, даже если кто-то живет в другом месте. После произведения всех расчетов следует сравнить результат с максимальным доходом для такой семьи с нормативом, опубликованном на сайте Городского центра жилищных субсидий, подытожила Србуи Иващенко.

#Общество
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