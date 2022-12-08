Эксперт: Россияне смогут получать субсидии на оплату коммунальных услуг

Эксперт отметила, что для расчета принимаются во внимание доходы всех членов семьи, а также их супругов, родителей или несовершеннолетних детей, даже если кто-то живет в другом месте. После произведения всех расчетов следует сравнить результат с максимальным доходом для такой семьи с нормативом, опубликованном на сайте Городского центра жилищных субсидий, подытожила Србуи Иващенко.